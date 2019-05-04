"Ливерпуль" вырвал победу у "Ньюкасла" в матче 37-го тура чемпионата Англии - 3:2. "Красные" вели по ходу встречи со счетом 2:0, но пропустили дважды, причем один мяч за "сорок" провел экс-форвард "Рубина" и "Зенита" Саломон Рондон.

"Ливерпуль" снова вышел в лидеры английской премьер-лиги, на 2 очка опередив "Манчестер Сити", который провел на одну игру меньше. Команда Хосепа Гвардьолы 6 мая примет "Лестер".

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Премьер-лига

37-й тур

"Ньюкасл Юнайтед" - "Ливерпуль" - 2:3 (1:2)

Голы: ван Дейк, 13 (0:1). Атсу, 20 (1:1). Салах, 28 (1:2). Рондон, 54 (2:2). Ориги, 86 (2:3).

"Ньюкасл": Дубравка, Шер (Муто, 90+1), Манкильо, Дамметт, Ласкеллес, Ритчи, Ки Сон Ен, Хэйден, Рондон, Атсу, Перес.

"Ливерпуль": Алиссон, Ловрен (Милнер, 83), ван Дейк, Робертсон, Александр-Арнолд, Вайналдум (Шачири, 66), Хендерсон, Фабинью, Старридж, Салах (Ориги, 73), Мане.

Предупреждения: Шер, 45+2. Милнер, 90+2.

Судья: Марринер.

4 мая. Ньюкасл. Стадион "St. James’ Park".