«Ньюкасл» не хочет платить 55 миллионов евро отступных за Карраско

«Ньюкасл» претендует на полузащитника «Атлетико» Янника Карраско, сообщает AS.

В контракте 28-летнего бельгийца прописана сумма отступных в 55 миллионов евро. Однако «сороки» не готов платить такую сумму и хотят сбить цену трансфера.

Футболист имеет действующий контракт до лета 2024 года.

В сезоне-2021/22 Карраско за «Атлетико» 44 матча во всех турнирах, забил шесть голов и сделал семь голевых передач.