«Ньюкасл» намерен вступить в гонку за подписание Асенсио

«Ньюкасл» намерен вступить в гонку за подписанием полузащитника «Реала» Марко Асенсио, информирует Daily Mail.

Сообщается, что «Ньюкасл» стал последним клубом, который хочет подписать 26-летнего игрока. Клуб стремится обновить команду под новых владельцев и рассматривает Асенсио как основного игрока, на котором можно построить свой новый проект.

Ранее сообщалось, что полузащитником «Милан», «Арсенал», «Челси» и «Ливерпуль».

В сезоне-2021/22 Асенсио забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи в 42 матчах за «Реал». Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 40 миллионов евро, его контракт с клубом действует до конца июня 2023 года.