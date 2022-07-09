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Сегодня, 11:00

«Ньюкасл» намерен вступить в гонку за подписание Асенсио

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Ньюкасл» намерен вступить в гонку за подписанием полузащитника «Реала» Марко Асенсио, информирует Daily Mail.

Сообщается, что «Ньюкасл» стал последним клубом, который хочет подписать 26-летнего игрока. Клуб стремится обновить команду под новых владельцев и рассматривает Асенсио как основного игрока, на котором можно построить свой новый проект.

Ранее сообщалось, что полузащитником «Милан», «Арсенал», «Челси» и «Ливерпуль».

В сезоне-2021/22 Асенсио забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи в 42 матчах за «Реал». Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 40 миллионов евро, его контракт с клубом действует до конца июня 2023 года.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10996125/Newcastle-set-enter-race-sign-Marco-Asensio-Real-Madrid.html

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 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
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 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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