«Ньюкасл» намерен подписать капитана «Астон Виллы» Макгинна
«Ньюкасл» заинтересован в трансфере полузащитника «Астон Виллы» Джона Макгинна, сообщает Daily Mail.
По данным источника, в «Ньюкасле» считают 30-летнего шотландца надежным игроком, который может изменить ход матча.
В сезоне-2024/25 Макгинн в 49 матчах за «Астон Виллу» забил 4 гола и сделал 6 результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2027 года.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 16 миллионов евро.
Новости