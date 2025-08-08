«Ньюкасл» намерен подписать капитана «Астон Виллы» Макгинна

«Ньюкасл» заинтересован в трансфере полузащитника «Астон Виллы» Джона Макгинна, сообщает Daily Mail.

По данным источника, в «Ньюкасле» считают 30-летнего шотландца надежным игроком, который может изменить ход матча.

В сезоне-2024/25 Макгинн в 49 матчах за «Астон Виллу» забил 4 гола и сделал 6 результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2027 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 16 миллионов евро.