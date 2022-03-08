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Сегодня, 21:35

«Ньюкасл» намерен побороться за Рюдигера с «Реалом» и «ПСЖ»

Иван Торопцев
Корреспондент

«Ньюкасл» интересуется защитником «Челси» Антонио Рюдигером, сообщает The Telegraph.

По информации источника, «сороки» следят за ситуацией с 29-летним немцем и готовы подписать его на правах свободного агента в летнее трансферное окно. Сообщается, что «Ньюкасл» намерен побороться за футболиста с «ПСЖ» и «Реалом», об интересе которых сообщалось ранее.

В сезоне-2021/22 Рюдигер провел 39 матчей за «Челси», на его счету 3 гола и 4 результативных передачи. Контракт защитника с лондонским клубом действует до конца июня 2022 года.

Источник: https://www.telegraph.co.uk/football/2022/03/08/newcastle-enter-race-sign-chelseas-antonio-rudiger-free-transfer/?utm_content=football&utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter#Echobox=1646753121
Антонио Рюдигер
Футбол
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