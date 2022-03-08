«Ньюкасл» намерен побороться за Рюдигера с «Реалом» и «ПСЖ»

«Ньюкасл» интересуется защитником «Челси» Антонио Рюдигером, сообщает The Telegraph.

По информации источника, «сороки» следят за ситуацией с 29-летним немцем и готовы подписать его на правах свободного агента в летнее трансферное окно. Сообщается, что «Ньюкасл» намерен побороться за футболиста с «ПСЖ» и «Реалом», об интересе которых сообщалось ранее.

В сезоне-2021/22 Рюдигер провел 39 матчей за «Челси», на его счету 3 гола и 4 результативных передачи. Контракт защитника с лондонским клубом действует до конца июня 2022 года.