«Ньюкасл» интересуется 19-летним полузащитником из чемпионата Аргентины

Руководство «Ньюкасла» заинтересовано в приобретении хавбека «Велес Сарсфилда» Максимо Перроне, сообщает Goal.com.

По информации издания, тренерский штаб «сорок» видит в 19-летнем полузащитнике огромный потенциал и готов сделать трансферное предложение уже в январе. Потенциальная сделка оценивается в 8,5 миллиона евро. Контракт Перроне с нынешним клубом рассчитан до конца 2023 года.

Футболист провел за «Велес» 33 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.