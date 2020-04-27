«Ньюкасл» может купить Коутинью

«Ньюкасл» может приобрести полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутинью, сообщает Sky Sports со ссылкой на Mundo Deportivo.

По информации источника, 27-летний бразилец может обойтись «сорокам» 100 миллионов фунтов. Сообщается, что руководство суверенного фонда из Саудовской Аравии, который собирается приобрести «Ньюкасл», хочет укрепить состав команды.

Сезон-2019/20 Коутинью проводит на правах аренды в «Баварии», на его счету 9 голов и 8 результативных передач в 32 матчах за мюнхенскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 56 миллионов евро.