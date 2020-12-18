«Ньюкасл» может арендовать Рохо у «Манчестер Юнайтед»

«Ньюкасл» заинтересован в защитнике «Манчестер Юнайтед» Маркосе Рохо, сообщает The Athletic.

По информации источника, «сороки» намерены арендовать 30-летнего аргентинца у «красных дьяволов» в январе 2021 года. Сообщается, что «МЮ» хочет расстаться с футболистом, который заинтересован в продолжении карьеры в АПЛ.

В сезоне-2020/21 Рохо ни разу не попал в заявку основной команды «Манчестер Юнайтед», проведя один тайм за молодежную команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.