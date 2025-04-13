«Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» будут играть в чемпионате Англии 13 апреля

Матч «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» в 32-м туре чемпионата Англии пройдет в воскресенье, 13 апреля. Начало игры на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле (Англия) — в 18.30 по московскому времени.

«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» можно в матч-центре сайта «СЭ».

В России нет официальных трансляций АПЛ. В прямом эфире чемпионат Англии показывают тематические сообщества социальной сети «ВКонтакте» и платформы VK Видео.

Англия. Премьер-лига. 32-й тур.

13 апреля, 18:30. St James' Park (Ньюкасл)

«Ньюкасл» в предыдущем туре выиграл у «Лестера» (3:0) и с 53 очками занимал седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Ман Юнайтед» после ничьи с «Манчестер Сити» (0:0) шел 13-м с 38 очками.