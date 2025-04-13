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13 апреля, 16:10

«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: смотреть трансляцию матча АПЛ

«Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» будут играть в чемпионате Англии 13 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

Матч «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» в 32-м туре чемпионата Англии пройдет в воскресенье, 13 апреля. Начало игры на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле (Англия) — в 18.30 по московскому времени.

«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» можно в матч-центре сайта «СЭ».

В России нет официальных трансляций АПЛ. В прямом эфире чемпионат Англии показывают тематические сообщества социальной сети «ВКонтакте» и платформы VK Видео.

Англия. Премьер-лига. 32-й тур.
13 апреля, 18:30. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
4:1
Манчестер Юнайтед

«Ньюкасл» в предыдущем туре выиграл у «Лестера» (3:0) и с 53 очками занимал седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Ман Юнайтед» после ничьи с «Манчестер Сити» (0:0) шел 13-м с 38 очками.

ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
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«Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм»: смотреть трансляцию матча АПЛ

Салах побил рекорд результативности в АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 32 23 7 2 74-31 76
2
 Арсенал 32 17 12 3 57-27 63
3
 Ньюкасл 32 18 5 9 61-40 59
4
 Нот. Форест 32 17 6 9 51-38 57
5
 Ман. Сити 32 16 7 9 62-42 55
6
 Челси 32 15 9 8 56-39 54
7
 Астон Вилла 32 15 9 8 49-46 54
8
 Борнмут 32 13 9 10 52-40 48
9
 Фулхэм 32 13 9 10 47-43 48
10
 Брайтон 32 12 12 8 51-49 48
11
 Брентфорд 32 12 7 13 52-48 43
12
 Кр. Пэлас 32 11 10 11 41-45 43
13
 Эвертон 32 8 14 10 34-38 38
14
 МЮ 32 10 8 14 38-45 38
15
 Тоттенхэм 32 11 4 17 60-49 37
16
 Вулверхэмптон 32 10 5 17 47-61 35
17
 Вест Хэм 32 9 8 15 36-54 35
18
 Ипсвич 32 4 9 19 33-67 21
19
 Лестер 32 4 6 22 27-72 18
20
 Саутгемптон 32 2 4 26 23-77 10
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.04 17:00
Брентфорд – Брайтон
 - : -
19.04 17:00
Кр. Пэлас – Борнмут
 - : -
19.04 17:00
Эвертон – Ман. Сити
 - : -
19.04 17:00
Вест Хэм – Саутгемптон
 - : -
19.04 19:30
Астон Вилла – Ньюкасл
 - : -
20.04 16:00
Фулхэм – Челси
 - : -
20.04 16:00
Ипсвич – Арсенал
 - : -
20.04 16:00
МЮ – Вулверхэмптон
 - : -
20.04 18:30
Лестер – Ливерпуль
 - : -
21.04 22:00
Тоттенхэм – Нот. Форест
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 27
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 21
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Джейкоб Мерфи

Джейкоб Мерфи

Ньюкасл Юнайтед

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 14 2 2
Майлс Льюис-Скелли

Майлс Льюис-Скелли

Арсенал

 17 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 31 1 2
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