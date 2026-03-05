«Ньюкасл» в меньшинстве переиграл «Манчестер Юнайтед»

«Ньюкасл» выиграл у «Манчестер Юнайтед» в матче 29-го тура чемпионата Англии — 2:1. Игра прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле.

В конце первого тайма полузащитник хозяев Джейкоб Рэмси получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На 6-й добавленной минуте нападающий Энтони Гордон реализовал пенальти и вывел «сорок» вперед. Перед перерывом «МЮ» удалось отыграться — полузащитник Каземиро забил на 45+9-й. Хозяева вырвали победу благодаря голу Уильяма Осула на 90-й минуте.

«Ньюкасл» набрал 39 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ. Для «Манчестер Юнайтед» это поражение стало первым под руководством Майкла Кэррика. Команда занимает 3-е место — 51 очко.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 29-й тур.

04 марта, 23:15. Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл)

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