«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча АПЛ
«Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в чемпионате Англии 4 марта
«Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в 29-м туре чемпионата Англии в среду, 4 марта. Начало матча на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле (Англия) — в 23.15 по московскому времени.
«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)
Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» можно в нашем матч-центре и текстовой онлайн-трансляции.
В России официально не показывают АПЛ. Трансляции Английской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».
В чемпионате Англии-2025/26 «Ньюкасл» набрал 36 очков и занимает 13-е место в таблице, а «Манчестер Юнайтед» с 51 очками идет третьем.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|30
|20
|7
|3
|59-22
|67
|
2
|Ман. Сити
|29
|18
|6
|5
|59-27
|60
|
3
|Астон Вилла
|29
|15
|6
|8
|39-34
|51
|
4
|МЮ
|29
|14
|9
|6
|51-40
|51
|
5
|Челси
|29
|13
|9
|7
|53-34
|48
|
6
|Ливерпуль
|29
|14
|6
|9
|48-39
|48
|
7
|Брентфорд
|29
|13
|5
|11
|44-40
|44
|
8
|Эвертон
|29
|12
|7
|10
|34-33
|43
|
9
|Фулхэм
|29
|12
|4
|13
|40-43
|40
|
10
|Борнмут
|29
|9
|13
|7
|44-46
|40
|
11
|Сандерленд
|29
|10
|10
|9
|30-34
|40
|
12
|Ньюкасл
|29
|11
|6
|12
|42-43
|39
|
13
|Кр. Пэлас
|29
|10
|8
|11
|33-35
|38
|
14
|Брайтон
|29
|9
|10
|10
|38-36
|37
|
15
|Лидс
|29
|7
|10
|12
|37-48
|31
|
16
|Тоттенхэм
|29
|7
|8
|14
|39-46
|29
|
17
|Вест Хэм
|29
|7
|7
|15
|35-54
|28
|
18
|Нот. Форест
|29
|7
|7
|15
|28-43
|28
|
19
|Бернли
|29
|4
|7
|18
|32-58
|19
|
20
|Вулверхэмптон
|30
|3
|7
|20
|22-52
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.03
|15:30
|Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
|14.03
|18:00
|Бернли – Борнмут
|- : -
|14.03
|18:00
|Кр. Пэлас – Лидс
|- : -
|14.03
|18:00
|Сандерленд – Брайтон
|- : -
|14.03
|20:30
|Челси – Ньюкасл
|- : -
|15.03
|17:00
|Арсенал – Эвертон
|- : -
|15.03
|17:00
|МЮ – Астон Вилла
|- : -
|15.03
|17:00
|Нот. Форест – Фулхэм
|- : -
|15.03
|19:30
|Ливерпуль – Тоттенхэм
|- : -
|16.03
|23:00
|Брентфорд – Вулверхэмптон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|22
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|18
|
|
Антуан Семеньо
Манчестер Сити
|15
|П
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|14
|
|
Райан Шерки
Манчестер Сити
|8
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|21
|1
|8
|
|
Мойсес Кайседо
Челси
|24
|1
|8
|
|
Микки ван де Вен
Тоттенхэм Хотспур
|27
|1
|7
Новости