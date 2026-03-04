Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Англия

4 марта, 20:15

«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча АПЛ

«Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в чемпионате Англии 4 марта
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в 29-м туре чемпионата Англии в среду, 4 марта. Начало матча на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле (Англия) — в 23.15 по московскому времени.

«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» можно в нашем матч-центре и текстовой онлайн-трансляции.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 29-й тур.
04 марта, 23:15. Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
2:1
Манчестер Юнайтед

В России официально не показывают АПЛ. Трансляции Английской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

В чемпионате Англии-2025/26 «Ньюкасл» набрал 36 очков и занимает 13-е место в таблице, а «Манчестер Юнайтед» с 51 очками идет третьем.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
Читайте также
Русский боец UFC работал телохранителем Эпштейна
Карседо прогнозируют судьбу хуже, чем у Станковича. Почему «Спартак» так развалился с «Динамо»
США и союзники усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке. Что пишут СМИ
КСИР назвал утренние удары по базам США и Израиля местью за атаку школы в Минабе
В «Турпомощи» сообщили о воровстве посадочных документов у туристов в Дубае
Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне войны США и Ирана
Популярное видео
«Динамо» (Москва) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Арсенал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Арсенал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Шинник»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Шинник»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Спартак» победил «Сочи»: видео голов
«Спартак» победил «Сочи»: видео голов
«Динамо» разгромило «Крылья», ЦСКА проиграл «Ахмату»: голы дня
«Динамо» разгромило «Крылья», ЦСКА проиграл «Ахмату»: голы дня
«Черноморец» — «Торпедо»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Торпедо»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Волга»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Волга»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» обыграл «Ростов», «Локо» победил «Пари НН»: голы дня
«Краснодар» обыграл «Ростов», «Локо» победил «Пари НН»: голы дня
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Челябинск»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Челябинск»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Зенит» победил «Балтику»: видео
«Зенит» победил «Балтику»: видео
«Факел» — «Урал»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Урал»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Брайтон» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча АПЛ

«Манчестер Сити» дома сыграл вничью с «Ноттингем Форест» и прервал серию из 4 побед в АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 30 20 7 3 59-22 67
2
 Ман. Сити 29 18 6 5 59-27 60
3
 Астон Вилла 29 15 6 8 39-34 51
4
 МЮ 29 14 9 6 51-40 51
5
 Челси 29 13 9 7 53-34 48
6
 Ливерпуль 29 14 6 9 48-39 48
7
 Брентфорд 29 13 5 11 44-40 44
8
 Эвертон 29 12 7 10 34-33 43
9
 Фулхэм 29 12 4 13 40-43 40
10
 Борнмут 29 9 13 7 44-46 40
11
 Сандерленд 29 10 10 9 30-34 40
12
 Ньюкасл 29 11 6 12 42-43 39
13
 Кр. Пэлас 29 10 8 11 33-35 38
14
 Брайтон 29 9 10 10 38-36 37
15
 Лидс 29 7 10 12 37-48 31
16
 Тоттенхэм 29 7 8 14 39-46 29
17
 Вест Хэм 29 7 7 15 35-54 28
18
 Нот. Форест 29 7 7 15 28-43 28
19
 Бернли 29 4 7 18 32-58 19
20
 Вулверхэмптон 30 3 7 20 22-52 16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.03 15:30 Вест Хэм – Ман. Сити - : -
14.03 18:00 Бернли – Борнмут - : -
14.03 18:00 Кр. Пэлас – Лидс - : -
14.03 18:00 Сандерленд – Брайтон - : -
14.03 20:30 Челси – Ньюкасл - : -
15.03 17:00 Арсенал – Эвертон - : -
15.03 17:00 МЮ – Астон Вилла - : -
15.03 17:00 Нот. Форест – Фулхэм - : -
15.03 19:30 Ливерпуль – Тоттенхэм - : -
16.03 23:00 Брентфорд – Вулверхэмптон - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 22
Игор Тиаго
Игор Тиаго

Брентфорд

 18
Антуан Семеньо
Антуан Семеньо

Манчестер Сити

 15
П
Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 14
Райан Шерки
Райан Шерки

Манчестер Сити

 8
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 7
И К Ж
Кристиан Ромеро
Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 21 1 8
Мойсес Кайседо
Мойсес Кайседо

Челси

 24 1 8
Микки ван де Вен
Микки ван де Вен

Тоттенхэм Хотспур

 27 1 7
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости