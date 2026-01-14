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«Манчестер Сити» переиграл «Ньюкасл» в Кубке лиги

Евгений Козинов
Корреспондент
Матеус Нуньес обыгрывает Жоэлинтона.
Фото Reuters

«Манчестер Сити» выиграл у «Ньюкасла» в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги — 2:0. Игра проходила на стадионе «Сент Джеймс Парк» в Ньюкасле.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины Антуан Семеньо, который за 75 миллионов евро перешел в «Сити» в это трансферное окно, открыл счет. Спустя десять минут он забил второй мяч, но ВАР отменил взятие ворот из-за офсайда. В добавленное время Райан Шерки, вышедший на замену, удвоил преимущество гостей.

Ответная игра пройдет в Манчестере 4 февраля. В другом полуфинале сыграют «Челси» и «Арсенал» (первый матч 14 января, а ответный — 3 февраля).

Кубок английской лиги. 1/2 финала.
13 января, 23:00. Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
0:2
Манчестер Сити
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Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Ньюкасл Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 9 8 0 1 14-5 24
2
 Ман. Сити 9 7 0 2 20-10 21
3
 Брайтон 9 6 1 2 24-7 19
4
 Челси 9 5 1 3 19-15 16
5
 Ливерпуль 9 4 3 2 11-9 15
6
 Брентфорд 9 3 5 1 16-9 14
7
 Эвертон 9 3 4 2 9-9 13
8
 Астон Вилла 9 3 3 3 10-13 12
9
 Борнмут 9 3 3 3 14-13 12
10
 Тоттенхэм 9 3 3 3 10-10 12
11
 Лидс 9 2 5 2 9-8 11
12
 Ньюкасл 9 3 2 4 12-15 11
13
 Ипсвич 9 3 2 4 14-18 11
14
 Халл Сити 9 2 5 2 11-10 11
15
 Фулхэм 9 2 3 4 9-11 9
16
 Ковентри 9 3 0 6 9-16 9
17
 Кристал Пэлас 9 2 1 6 9-21 7
18
 МЮ 9 1 4 4 10-15 7
19
 Нот. Форест 9 1 3 5 6-12 6
20
 Сандерленд 9 1 2 6 7-17 5
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38 тур
31.10 15:30 Челси – МЮ 2 : 0
31.10 18:00 Борнмут – Лидс 2 : 0
31.10 18:00 Брентфорд – Нот. Форест 2 : 0
31.10 18:00 Ковентри – Сандерленд 3 : 1
31.10 18:00 Халл Сити – Ипсвич 2 : 2
31.10 18:00 Ман. Сити – Брайтон 0 : 1
31.10 20:30 Тоттенхэм – Кристал Пэлас 2 : 0
31.10 23:00 Астон Вилла – Фулхэм 1 : 1
1.11 19:30 Ливерпуль – Арсенал 0 : 1
2.11 23:00 Ньюкасл – Эвертон 0 : 1
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 9
Александер Исак
Александер Исак

Ливерпуль

 6
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 5
П
Деклан Райс
Деклан Райс

Арсенал

 5
Паскаль Грос
Паскаль Грос

Брайтон

 4
Эванилсон
Эванилсон

Борнмут

 4
И К Ж
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 6 1 2
Паскаль Стрейк
Паскаль Стрейк

Брайтон

 4 1 1
Фил Фоден
Фил Фоден

Манчестер Сити

 7 1 1
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