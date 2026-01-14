«Манчестер Сити» переиграл «Ньюкасл» в Кубке лиги

«Манчестер Сити» выиграл у «Ньюкасла» в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги — 2:0. Игра проходила на стадионе «Сент Джеймс Парк» в Ньюкасле.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины Антуан Семеньо, который за 75 миллионов евро перешел в «Сити» в это трансферное окно, открыл счет. Спустя десять минут он забил второй мяч, но ВАР отменил взятие ворот из-за офсайда. В добавленное время Райан Шерки, вышедший на замену, удвоил преимущество гостей.

Ответная игра пройдет в Манчестере 4 февраля. В другом полуфинале сыграют «Челси» и «Арсенал» (первый матч 14 января, а ответный — 3 февраля).