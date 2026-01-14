«Манчестер Сити» переиграл «Ньюкасл» в Кубке лиги
«Манчестер Сити» выиграл у «Ньюкасла» в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги — 2:0. Игра проходила на стадионе «Сент Джеймс Парк» в Ньюкасле.
В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины Антуан Семеньо, который за 75 миллионов евро перешел в «Сити» в это трансферное окно, открыл счет. Спустя десять минут он забил второй мяч, но ВАР отменил взятие ворот из-за офсайда. В добавленное время Райан Шерки, вышедший на замену, удвоил преимущество гостей.
Ответная игра пройдет в Манчестере 4 февраля. В другом полуфинале сыграют «Челси» и «Арсенал» (первый матч 14 января, а ответный — 3 февраля).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|9
|8
|0
|1
|14-5
|24
|
2
|Ман. Сити
|9
|7
|0
|2
|20-10
|21
|
3
|Брайтон
|9
|6
|1
|2
|24-7
|19
|
4
|Челси
|9
|5
|1
|3
|19-15
|16
|
5
|Ливерпуль
|9
|4
|3
|2
|11-9
|15
|
6
|Брентфорд
|9
|3
|5
|1
|16-9
|14
|
7
|Эвертон
|9
|3
|4
|2
|9-9
|13
|
8
|Астон Вилла
|9
|3
|3
|3
|10-13
|12
|
9
|Борнмут
|9
|3
|3
|3
|14-13
|12
|
10
|Тоттенхэм
|9
|3
|3
|3
|10-10
|12
|
11
|Лидс
|9
|2
|5
|2
|9-8
|11
|
12
|Ньюкасл
|9
|3
|2
|4
|12-15
|11
|
13
|Ипсвич
|9
|3
|2
|4
|14-18
|11
|
14
|Халл Сити
|9
|2
|5
|2
|11-10
|11
|
15
|Фулхэм
|9
|2
|3
|4
|9-11
|9
|
16
|Ковентри
|9
|3
|0
|6
|9-16
|9
|
17
|Кристал Пэлас
|9
|2
|1
|6
|9-21
|7
|
18
|МЮ
|9
|1
|4
|4
|10-15
|7
|
19
|Нот. Форест
|9
|1
|3
|5
|6-12
|6
|
20
|Сандерленд
|9
|1
|2
|6
|7-17
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|31.10
|15:30
|Челси – МЮ
|2 : 0
|31.10
|18:00
|Борнмут – Лидс
|2 : 0
|31.10
|18:00
|Брентфорд – Нот. Форест
|2 : 0
|31.10
|18:00
|Ковентри – Сандерленд
|3 : 1
|31.10
|18:00
|Халл Сити – Ипсвич
|2 : 2
|31.10
|18:00
|Ман. Сити – Брайтон
|0 : 1
|31.10
|20:30
|Тоттенхэм – Кристал Пэлас
|2 : 0
|31.10
|23:00
|Астон Вилла – Фулхэм
|1 : 1
|1.11
|19:30
|Ливерпуль – Арсенал
|0 : 1
|2.11
|23:00
|Ньюкасл – Эвертон
|0 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Александер Исак
Ливерпуль
|6
|
|
Жоао Педро
Челси
|5
|П
|
|
Деклан Райс
Арсенал
|5
|
|
Паскаль Грос
Брайтон
|4
|
|
Эванилсон
Борнмут
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|6
|1
|2
|
|
Паскаль Стрейк
Брайтон
|4
|1
|1
|
|
Фил Фоден
Манчестер Сити
|7
|1
|1
Новости