Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл», у Зинченко голевая передача

18:49
Теги:

«Манчестер Сити» в гостевом матче 18-го тура чемпионата Англии разгромил «Ньюкасл» со счетом 4:0.

Голы забили Рубен Диаш, Жоау Канселу, Рияд Марез и Рахим Стерлинг.

Одну голевую передачу отдал украинский экс-полузащитник «Уфы» Александр Зинченко, который провел на поле весь матч.

«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице. «Ньюкасл» занимает предпоследнее, 19-е место.

Англия. Премьер-лига. 18-й тур
19 дек, 17:15. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
0:4
Манчестер Сити
Голы
Рубен Диаш, 5 (0:1), Жоау Канселу, 27 (0:2), Махрез, 64 (0:3), Стерлинг, 86 (0:4)
Ньюкасл Юнайтед
Дубравка Кларк Ласкеллес Ритчи Хэйден (Лонгстафф, 61 ) Альмирон (Хендрик, 80 ) Уиллок (Сен-Максимен, 46 ) Жоэлинтон Уилсон Фрэйзер Мерфи
Манчестер Сити
Эдерсон Рубен Диаш (Стоунс, 70) Зинченко Ляпорт Жоау Канселу Эрнандес (Фернандинью, 68) Де Брейне Бернарду Силва Стерлинг Габриэл Жезус Махрез (Палмер, 77)
Предупреждения
Хэйден 21  -  Эрнандес 25, Бернарду Силва 30
Судьи
Аткинсон

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Ливерпуль

Обе забьют - да

24%

1.72

П2

23%

1.58

Ф2 (-1.0)

14%

2.03
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Наполи

1X

21%

1.40

ИТБ1 (1.0)

17%

1.42

X2

15%

1.65
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта 1
Рома 4
Матч завершен

П1

26%

1.69

Обе забьют - да

19%

1.59

ТБ 3.0

18%

1.93

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
В Америке собрали состав России на Олимпиаду: Овечкин и Малкин — в одном звене
В России начали изучать опыт других стран по введению штрафов за отказ от вакцинации
2
0
Реклама