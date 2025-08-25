«Ньюкасл» и «Ливерпуль» встретятся в матче чемпионата Англии

«Ньюкасл» и «Ливерпуль» встретятся в матче второго тура английской премьер-лиги в понедельник, 26 августа. Игра пройдет на стадионе «Сент Джеймс Парк» в Ньюкасле, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Ньюкасл» — «Ливерпуль» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 2-й тур.

25 августа 2025, 22:00. Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл)

В России отсутствуют официальные трансляции матчей АПЛ, видео появляются в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте» и на онлайн-платформе «VK Видео».

Предыдущая встреча клубов состоялась в марте, тогда «Ньюкасл» победил «Ливерпуль» (2:1) в финале Кубка английской лиги.

В первом туре чемпионата Англии сезона-2024/25 «Ньюкасл» сыграл вничью с «Астон Виллой» (0:0), а «Ливерпуль» победил «Борнмут» (4:2).