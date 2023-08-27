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Сегодня, 17:30

«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию матча АПЛ (видео)

Матч чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Ливерпуль» начнется в 18.30 мск 27 августа
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Тренер Юрген Клопп.
Юрген Клопп.
Фото Reuters

В воскресенье, 27 августа, «Ньюкасл» дома сыграет с «Ливерпулем» в матче третьего тура чемпионата Англии по футболу. Встреча пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле, начало — в 18.30 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию противостояния с формальными событиями матча. Смотреть бесплатно видеотрансляцию игры «Ньюкасл» — «Ливерпуль» можно будет в соцсети ВКонтакте.

«Ньюкасл» с тремя очками занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» располагается на восьмой строчке с 4 баллами.

В последний раз «Ньюкасл» и «Ливерпуль» играли друг с другом 18 февраля 2023 года. Тогда команда Юргена Клоппа победила соперника со счетом 2:0 в матче 24-го тура АПЛ.

Чемпионат Англии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Ньюкасл Юнайтед
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прямая трансляция матча АПЛ

Гол Холанна помог «Манчестер Сити» обыграть «Шеффилд» и возглавить таблицу АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 3 3 0 0 6-1 9
2
 Тоттенхэм 3 2 1 0 6-2 7
3
 Арсенал 3 2 1 0 5-3 7
4
 Вест Хэм 3 2 1 0 7-3 7
5
 Астон Вилла 3 2 0 1 8-6 6
6
 Брайтон 3 2 0 1 9-5 6
7
 МЮ 3 2 0 1 4-4 6
8
 Брентфорд 3 1 2 0 6-3 5
9
 Ливерпуль 2 1 1 0 4-2 4
10
 Челси 3 1 1 1 5-4 4
11
 Фулхэм 3 1 1 1 3-5 4
12
 Кр. Пэлас 3 1 1 1 2-2 4
13
 Ньюкасл 2 1 0 1 5-2 3
14
 Нот. Форест 3 1 0 2 5-6 3
15
 Вулверхэмптон 3 1 0 2 2-5 3
16
 Борнмут 3 0 1 2 2-6 1
17
 Лутон Таун 2 0 0 2 1-7 0
18
 Эвертон 3 0 0 3 0-6 0
19
 Шеффилд Юн. 3 0 0 3 2-5 0
20
 Бернли 2 0 0 2 1-6 0
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.08 22:00
Челси – Лутон Таун
 3 : 0
26.08 14:30
Борнмут – Тоттенхэм
 0 : 2
26.08 17:00
Арсенал – Фулхэм
 2 : 2
26.08 17:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 1 : 1
26.08 17:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 0 : 1
26.08 17:00
МЮ – Нот. Форест
 3 : 2
26.08 19:30
Брайтон – Вест Хэм
 1 : 3
27.08 16:00
Бернли – Астон Вилла
 1 : 3
27.08 16:00
Шеффилд Юн. – Ман. Сити
 1 : 2
27.08 18:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Тайво Авонийи

Тайво Авонийи

Ноттингем Форест

 3
Солли Марч

Солли Марч

Брайтон

 3
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 3
П
Джеймс Уорд-Проуз

Джеймс Уорд-Проуз

Вест Хэм Юнайтед

 2
Хулио Энкисо

Хулио Энкисо

Брайтон

 2
Джордан Айю

Джордан Айю

Кристал Пэлас

 2
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 2 1 1
Анасс Зарури

Анасс Зарури

Бернли

 1 1 0
Джо Уорралл

Джо Уорралл

Ноттингем Форест

 3 1 0
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