В воскресенье, 27 августа, «Ньюкасл» дома сыграет с «Ливерпулем» в матче третьего тура чемпионата Англии по футболу. Встреча пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле, начало — в 18.30 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию противостояния с формальными событиями матча. Смотреть бесплатно видеотрансляцию игры «Ньюкасл» — «Ливерпуль» можно будет в соцсети ВКонтакте.

«Ньюкасл» с тремя очками занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» располагается на восьмой строчке с 4 баллами.

В последний раз «Ньюкасл» и «Ливерпуль» играли друг с другом 18 февраля 2023 года. Тогда команда Юргена Клоппа победила соперника со счетом 2:0 в матче 24-го тура АПЛ.

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