«Ньюкасл» и «Ливерпуль» встретятся в 14-м туре АПЛ в среду, 4 декабря. Игра, которая пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле (Англия), начнется в 22.30 по московскому времени.

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После 13 туров «Ньюкасл» с 19 очками занимал 11-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Ливерпуля» — 34 очка и первое место. В предыдущем матче «сороки» сыграли вничью с «Кристал Пэлас» 30 ноября (1:1), а «красные» победили «Манчестер Сити» 1 декабря (2:0).