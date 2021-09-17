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«Ньюкасл» и «Лидс» сыграли вничью

17 сентября 2021, 23:57
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«Ньюкасл» обыграл «Лидс» (1:1) в матче 5-го тура чемпионата Англии.

«Ньюкасл» занимает 18-е место в турнирной таблице, набрав 2 очка, «Лидс» с 3 баллами занимает 17-е место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

5-й тур

«Ньюкасл Юнайтед» — «Лидс» — 1:1 (1:1)

Голы: Рафинья, 13 (0:1). Сен-Максимен, 44 (1:1).

«Ньюкасл Юнайтед»: Дарлоу, Кларк, Ритчи, Манкильо (Крафт, 81), Ласкеллес, Хэйден, Альмирон (Фрэйзер, 62), Уиллок, Лонгстафф, Сен-Максимен, Жоэлинтон (Мерфи, 90+1).

«Лидс»: Мелье, Купер, Даллас, Фирпо, Эйлинг (Шеклтон, 89), Клих, Филлипс, Родриго, Бэмфорд, Рафинья (Саммервилл, 67), Джеймс (Робертс, 61).

Предупреждения: Ритчи, 8. Альмирон, 39. Родриго, 57. Фирпо, 80.

Судья: Дин (Англия).

17 сентября. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

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Виктория Кравченко все материалы автора

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