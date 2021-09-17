«Ньюкасл» и «Лидс» сыграли вничью
«Ньюкасл» обыграл «Лидс» (1:1) в матче 5-го тура чемпионата Англии.
«Ньюкасл» занимает 18-е место в турнирной таблице, набрав 2 очка, «Лидс» с 3 баллами занимает 17-е место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
5-й тур
«Ньюкасл Юнайтед» — «Лидс» — 1:1 (1:1)
Голы: Рафинья, 13 (0:1). Сен-Максимен, 44 (1:1).
«Ньюкасл Юнайтед»: Дарлоу, Кларк, Ритчи, Манкильо (Крафт, 81), Ласкеллес, Хэйден, Альмирон (Фрэйзер, 62), Уиллок, Лонгстафф, Сен-Максимен, Жоэлинтон (Мерфи, 90+1).
«Лидс»: Мелье, Купер, Даллас, Фирпо, Эйлинг (Шеклтон, 89), Клих, Филлипс, Родриго, Бэмфорд, Рафинья (Саммервилл, 67), Джеймс (Робертс, 61).
Предупреждения: Ритчи, 8. Альмирон, 39. Родриго, 57. Фирпо, 80.
Судья: Дин (Англия).
17 сентября. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».
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