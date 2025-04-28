«Ньюкасл» летом хочет подписать Ким Мин Джэ

Защитник «Баварии» Ким Мин Джэ может продолжить карьеру в Англии, сообщает Footbal Insider.

По сведениям источника, на 28-летнего корейца претендует «Ньюкасл». Английский клуб начал работать над сделкой, чтобы подписать игрока летом.

В текущем сезоне Ким Мин Джэ провел 43 матча, в которых забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.