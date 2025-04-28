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«Ньюкасл» летом хочет подписать Ким Мин Джэ

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Баварии» Ким Мин Джэ может продолжить карьеру в Англии, сообщает Footbal Insider.

По сведениям источника, на 28-летнего корейца претендует «Ньюкасл». Английский клуб начал работать над сделкой, чтобы подписать игрока летом.

В текущем сезоне Ким Мин Джэ провел 43 матча, в которых забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

Ким Мин Джэ
ФК Бавария
ФК Ньюкасл Юнайтед
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 34 25 7 2 80-32 82
2
 Арсенал 34 18 13 3 63-29 67
3
 Ньюкасл 34 19 5 10 65-44 62
4
 Ман. Сити 34 18 7 9 66-43 61
5
 Челси 34 17 9 8 59-40 60
6
 Нот. Форест 33 18 6 9 53-39 60
7
 Астон Вилла 34 16 9 9 54-49 57
8
 Фулхэм 34 14 9 11 50-46 51
9
 Брайтон 34 13 12 9 56-55 51
10
 Борнмут 34 13 11 10 53-41 50
11
 Брентфорд 33 13 7 13 56-50 46
12
 Кр. Пэлас 34 11 12 11 43-47 45
13
 Вулверхэмптон 34 12 5 17 51-61 41
14
 МЮ 34 10 9 15 39-47 39
15
 Эвертон 34 8 14 12 34-41 38
16
 Тоттенхэм 34 11 4 19 62-56 37
17
 Вест Хэм 34 9 9 16 39-58 36
18
 Ипсвич 34 4 9 21 33-74 21
19
 Лестер 34 4 6 24 27-76 18
20
 Саутгемптон 34 2 5 27 25-80 11
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22.04 22:00
Ман. Сити – Астон Вилла
 2 : 1
23.04 22:00
Арсенал – Кр. Пэлас
 2 : 2
26.04 14:30
Челси – Эвертон
 1 : 0
26.04 17:00
Брайтон – Вест Хэм
 3 : 2
26.04 17:00
Ньюкасл – Ипсвич
 3 : 0
26.04 17:00
Саутгемптон – Фулхэм
 1 : 2
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Вулверхэмптон – Лестер
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Борнмут – МЮ
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Эрлин Бреут Холанн

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Ливерпуль

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Джейкоб Мерфи

Ньюкасл Юнайтед

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Букайо Сака

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Джек Стивенс

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Майлс Льюис-Скелли

Майлс Льюис-Скелли

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