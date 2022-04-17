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Сегодня, 18:14

«Ньюкасл» вырвал победу у «Лестера», «Вест Хэм» и «Бернли» победителя не выявили

Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Ньюкасл» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Англии победил «Лестер» со счетом 2:1. Встреча прошла в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

На 19-й минуте гости вышли вперед — гол забил Адемола Лукман. На 30-й минуте Бруно Гимараэш сравнял счет. Он же забил победный гол на 90+5-й минуте встречи.

«Лестер» занимает девятое место в таблице АПЛ. «Ньюкасл» — 14-й.

В другой встрече «Вест Хэм» на своем поле сыграл вничью с «Бернли» со счетом 1:1. На 33-й минуте открыл счет Ваут Вегхорст. На 74-й минуте ответный гол забил хавбека «Вест Хэма» Томаш Соучек.

«Вест Хэм» занимает седьмое место в таблице АПЛ. «Бернли» — 18-й.

Англия. Премьер-лига. 33-й тур
17 апр, 16:15. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
2:1
Лестер
Голы
Лукман, 19 (0:1), Гимарайнс, 30 (1:1), Гимарайнс, 90 (2:1)
Ньюкасл Юнайтед
Дубравка Шер Таргетт Крафт Берн Шелви Альмирон (Мерфи, 70) Гимарайнс Жоэлинтон Сен-Максимен (Гэйл, 90) Вуд (Уиллок, 69)
Лестер
Шмейхель Джастин Чаглар Сеюнджю Амарти Томас Тилеманс Дьюсбери-Холл Менди Перес (Мэддисон, 60) Дака (Ихеаначо, 78) Лукман (Барнс, 66)
Предупреждения
Крафт 84’  -  Амарти 1’
Судьи
Джиллетт (Австралия)
Англия. Премьер-лига. 33-й тур
17 апр, 16:15. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм Юнайтед
1:1
Бернли
Голы
Вегхорст, 33 (0:1), Соучек, 74 (1:1)
Нереализованный пенальти
Корне 45
Вест Хэм Юнайтед
Фабяньски Крессуэлл Доусон Диоп Джонсон Лансини (Пабло Форнальс, 79) Влашич (Бенрама, 65) Соучек Райс Антонио Боуэн
Бернли
Поуп Лоутон (Робертс, 62) Тэйлор Тарковски Корне Коллинз Корк Уэствуд (Браунхил, 31) Вегхорст Макнейл (Выдра, 79) Родригес
Предупреждения
Фабяньски 45’, Райс 67’  -  Корк 11’, Вегхорст 67’
Судьи
Тирни (Англия)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.40

Обе забьют - да

20%

1.73

ТБ 2.5

12%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Рубин 1
Матч завершен

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 2
Локомотив 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
ФК Бернли
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Лестер
ФК Ньюкасл Юнайтед
1
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 31 23 5 3 72-20 74
2
 Ливерпуль 31 22 7 2 79-22 73
3
 Челси 30 18 8 4 64-23 62
4
 Тоттенхэм 32 18 3 11 56-38 57
5
 МЮ 32 15 9 8 52-44 54
6
 Арсенал 31 17 3 11 45-37 54
7
 Вест Хэм 33 15 7 11 52-43 52
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Брайтон 32 9 13 10 29-37 40
10
 Лестер 30 11 7 12 46-50 40
11
 Саутгемптон 32 9 12 11 38-52 39
12
 Брентфорд 33 11 6 16 41-49 39
13
 Ньюкасл 32 9 10 13 36-55 37
14
 Кр. Пэлас 31 8 13 10 43-40 37
15
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 30 8 4 18 33-52 28
18
 Бернли 31 4 13 14 26-45 25
19
 Уотфорд 32 6 4 22 30-62 22
20
 Норвич 32 5 6 21 22-66 21
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38 тур
10.03 22:30
Норвич – Челси
 1 : 3
18.03 23:00
Вулверхэмптон – Лидс
 2 : 3
19.03 15:30
Астон Вилла – Арсенал
 0 : 1
20.03 17:00
Лестер – Брентфорд
 2 : 1
20.03 19:30
Тоттенхэм – Вест Хэм
 3 : 1
19.04 22:00
Ливерпуль – МЮ
 - : -
20.04 21:45
Ньюкасл – Кр. Пэлас
 - : -
20.04 22:00
Ман. Сити – Брайтон
 - : -
21.04 21:45
Бернли – Саутгемптон
 - : -
11.05 21:45
Уотфорд – Эвертон
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 15
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 25 1 4
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 19 1 7
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 20 1 7
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