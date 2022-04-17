«Ньюкасл» вырвал победу у «Лестера», «Вест Хэм» и «Бернли» победителя не выявили

«Ньюкасл» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Англии победил «Лестер» со счетом 2:1. Встреча прошла в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

На 19-й минуте гости вышли вперед — гол забил Адемола Лукман. На 30-й минуте Бруно Гимараэш сравнял счет. Он же забил победный гол на 90+5-й минуте встречи.

«Лестер» занимает девятое место в таблице АПЛ. «Ньюкасл» — 14-й.

В другой встрече «Вест Хэм» на своем поле сыграл вничью с «Бернли» со счетом 1:1. На 33-й минуте открыл счет Ваут Вегхорст. На 74-й минуте ответный гол забил хавбека «Вест Хэма» Томаш Соучек.

«Вест Хэм» занимает седьмое место в таблице АПЛ. «Бернли» — 18-й.