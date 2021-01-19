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«Ньюкасл» интересуется защитником «МЮ» Уильямсом и полузащитником «Лестера» Чудхури

17:46
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«Ньюкасл» заинтересован в приобретении левого защитника «Манчестер Юнайтед» Брэндона Уильямса и английского центрального полузащитника «Лестера» Хамзы Чудхури, сообщает Sky Sports.

«Ньюкасл» идет на 15 месте в чемпионате Англии и собирается укрепить состав. Главному тренеру Стиву Брюсу приглянулись 20-летний Уильямс и 23-летний Чудхури.

Согласно данным Transfermarkt, Уильямс стоит 11 миллионов евро, а Чудхури — 8. На двоих у англичан 4 матча за свои клубы в нынешнем розыгрыше АПЛ.

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