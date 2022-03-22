«Ньюкасл» интересуется вратарем «Челси» Аррисабалагой и голкипером «МЮ» Хендерсоном

«Ньюкасл» присматривается к вратарю «Челси» Кепе Аррисабалаге и голкиперу «Манчестер Юнайтед» Дину Хендерсону, сообщает Daily Mail. По данным источника, руководство «сорок» хочет, чтобы у нынешнего вратаря клуба, Мартина Дубравки, была конкуренция.

Сообщается, что усиление вратарской позиции является одним из приоритетов клуба в летнее трансферное окно.

33-летний Дубравка выступает за «Ньюкасл» с 2018 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.

В настоящее время «Ньюкасл» занимает 14-е место в чемпионате Англии, имея на своем счету 31 очко.