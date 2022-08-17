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Сегодня, 08:56

«Ньюкасл» интересуется Хадсоном-Одои

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои этим летом может перейти «Ньюкасл», сообщает Evening Standard.

По данным источника, лондонцы готовы отпустить 21-летнего вингера только в аренду. Руководство команды не хочет отпускать игрока в другой клуб, поэтому убеждают его остаться.

«Ньюкасл» также проявляет интерес к Кристиану Пулишичу, Коннору Галлахеру и Армандо Брое.

Свой запрос насчет аренды Хадсон-Одои уже сделал «Саутгемптон», а также интерес к 21-летнему англичанину проявляет «Лестер».

В минувшем сезоне Хадсон-Одои провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.

ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Челси
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 Челси 2 1 1 0 3-2 4
5
 Ньюкасл 2 1 1 0 2-0 4
6
 Брайтон 2 1 1 0 2-1 4
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20.08 17:00
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 - : -
20.08 19:30
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 - : -
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Габриэл Жезус

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Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 2
П
Габриэл Жезус

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Кевин Де Брейне

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И К Ж
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Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 2 1 0
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