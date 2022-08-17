«Ньюкасл» интересуется Хадсоном-Одои

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои этим летом может перейти «Ньюкасл», сообщает Evening Standard.

По данным источника, лондонцы готовы отпустить 21-летнего вингера только в аренду. Руководство команды не хочет отпускать игрока в другой клуб, поэтому убеждают его остаться.

«Ньюкасл» также проявляет интерес к Кристиану Пулишичу, Коннору Галлахеру и Армандо Брое.

Свой запрос насчет аренды Хадсон-Одои уже сделал «Саутгемптон», а также интерес к 21-летнему англичанину проявляет «Лестер».

В минувшем сезоне Хадсон-Одои провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.