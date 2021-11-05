«Ньюкасл» интересуется Гендузи
12:31
«Ньюкасл» интересуется полузащитником «Арсенала» Маттео Гендузи, сообщает Mirror.
По информации источника, «сороки» рассматривают возможность покупки 22-летнего француза следующим летом, когда футболист вернется из аренды.
В сезоне-2021/22 Гендузи выступает за «Марсель» на правах аренды, на его счету 3 гола и 3 результативных передачи в 16 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.
Дополнительная информация:
https://www.mirror.co.uk/sport/football/transfer-news/arsenal-transfer-news-matteo-guendouzi-25381193
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