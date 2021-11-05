«Ньюкасл» интересуется Гендузи

«Ньюкасл» интересуется полузащитником «Арсенала» Маттео Гендузи, сообщает Mirror.

По информации источника, «сороки» рассматривают возможность покупки 22-летнего француза следующим летом, когда футболист вернется из аренды.

В сезоне-2021/22 Гендузи выступает за «Марсель» на правах аренды, на его счету 3 гола и 3 результативных передачи в 16 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.