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«Ньюкасл» интересуется Гендузи

12:31
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«Ньюкасл» интересуется полузащитником «Арсенала» Маттео Гендузи, сообщает Mirror.

По информации источника, «сороки» рассматривают возможность покупки 22-летнего француза следующим летом, когда футболист вернется из аренды.

В сезоне-2021/22 Гендузи выступает за «Марсель» на правах аренды, на его счету 3 гола и 3 результативных передачи в 16 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://www.mirror.co.uk/sport/football/transfer-news/arsenal-transfer-news-matteo-guendouzi-25381193

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Иван Торопцев все материалы автора

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