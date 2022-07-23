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Сегодня, 12:31

«Ньюкасл» интересуется форвардом «Ренна» Сулеманой

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Ньюкасл» проявляет интерес к нападающему «Ренна» Камалдину Сулемане, сообщает Daily Mail.

По данным источника, английский клуб ищет варианты для усиления атаки и готов подписать 20-летнего ганца этим летом. «Ренн» хочет получить за футболиста около 30 миллионов фунтов.

Также на игрока претендуют «Байер» и «Аякс».

Сулемана перешел в «Ренн» из «Норшеланна» в июле 2021 года. На счету форварда 5 голов и 2 результативных передачи в 27 матчах за французскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 16,2 миллиона фунтов.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-11040889/Newcastle-ask-Rennes-winger-Kamaldeen-Sulemana-having-rejected-Leeds-35m-ask-Harrison.html

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Основные источники исследования

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