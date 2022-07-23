«Ньюкасл» интересуется форвардом «Ренна» Сулеманой

«Ньюкасл» проявляет интерес к нападающему «Ренна» Камалдину Сулемане, сообщает Daily Mail.

По данным источника, английский клуб ищет варианты для усиления атаки и готов подписать 20-летнего ганца этим летом. «Ренн» хочет получить за футболиста около 30 миллионов фунтов.

Также на игрока претендуют «Байер» и «Аякс».

Сулемана перешел в «Ренн» из «Норшеланна» в июле 2021 года. На счету форварда 5 голов и 2 результативных передачи в 27 матчах за французскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 16,2 миллиона фунтов.