«Ньюкасл» и «Вест Хэм» пробились в 1/16 финала Кубка английской лиги
В Кубке английской лиги проходят матчи 1/32 финала.
«Ньюкасл» на своем поле обыграл «Блэкберн» (1:0). «Вест Хэм» одержал домашнюю победу над «Чарльтоном» (3:0).
Кубок английской лиги
1/32 финала
«Вест Хэм» — «Чарльтон» — 3:0 (2:0)
Голы: Алле, 22 (1:0). Алле, 26 (2:0). Фелипе Андерсон, 80 (3:0).
«Вест Хэм»: Рэндолф, Масуаку, Бальбуэна, Диоп, Джонсон (Эшби, 84), Лансини, Каллен, Ярмоленко, Снодграсс (Ковентри, 84), Алле, Фелипе Андерсон.
Предупреждения: Джонсон, 5. Масуаку, 38.
Судья: Марринер.
15 сентября. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».
«Ньюкасл» — «Блэкберн» — 1:0 (1:0)
Гол: Фрэйзер, 35.
«Ньюкасл»: Гиллеспи, Кларк, Ритчи (Атсу, 80), Крафт, Манкильо, Йедлин, Альмирон, Барласер, Лонгстафф, Фрэйзер (Мерфи, 58), Жоэлинтон (Сен-Максимен, 73).
Судья: Жиллетт (Австралия).
15 сентября. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».
«Оксфорд Юнайтед» — «Уотфорд» — 1:1 (1:0). Пенальти — 0:3
«Брентфорд» — «Линколн Сити» — 0:5 (0:4)
«Флитвуд Таун» — «Порт Вейл» — 2:1 (1:0)
«Ньюпорт Каунти» — «Кембридж Юнайтед» — 1:0 (0:0)