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«Ньюкасл» и «Вест Хэм» претендуют на полузащитника «Вероны» Барака

12:58
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«Ньюкасл» и «Вест Хэм» интересуются полузащитником «Вероны» Антонином Бараком, сообщает Goal со ссылкой на L'Arena.

По информации источника, оба английских клуба готовы подписать 27-летнего чеха в зимнее трансферное окно. Сообщается, что итальянцы согласны отпустить футболиста в случае, если получат предложение в размере 20 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Барак провел 16 матчей за «Верону», на его счету 5 голов и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/blt3b8f78c3a3e78eeb

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Иван Торопцев все материалы автора

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