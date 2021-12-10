«Ньюкасл» и «Вест Хэм» претендуют на полузащитника «Вероны» Барака

«Ньюкасл» и «Вест Хэм» интересуются полузащитником «Вероны» Антонином Бараком, сообщает Goal со ссылкой на L'Arena.

По информации источника, оба английских клуба готовы подписать 27-летнего чеха в зимнее трансферное окно. Сообщается, что итальянцы согласны отпустить футболиста в случае, если получат предложение в размере 20 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Барак провел 16 матчей за «Верону», на его счету 5 голов и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.