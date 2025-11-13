«Ньюкасл» и «Сандерленд» интересуются форвардом «Анже» Шерифом

Французский нападающий «Анже» Сидики Шериф заинтересовал клубы АПЛ, сообщает Football Insider.

По информации источника, за 18-летнего форварда поборются «Ньюкасл» и «Сандерленд». Оба клуба давно наблюдают за игроком.

В этом сезоне Лиги 1 он сыграл за «Анже» 12 матчей и забил 3 гола.