«Ньюкасл» и «Эвертон» вступили в борьбу за полузащитника «Аякса» ван де Бека

«Ньюкасл» и «Эвертон» намерены побороться за полузащитника «Аякса» Донни ван де Бека, сообщает Sky Sports со ссылкой Le10Sport.

По информации источника, оба английских клуба нацелены на приобретение 22-летнего голландца, несмотря на интерес к нему со стороны «Реала» и «Манчестер Юнайтед».

На счету ван де Бека 10 голов и 11 результативных передач в 37 матчах за «Аякс» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего голландца в 44 миллиона евро.