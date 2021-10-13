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«Ньюкасл» хочет приобрести Коутиньо и Зюле

12:40
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Руководство «Ньюкасла» заинтересовано в приобретении полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, сообщает журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, английский клуб также проявляет интерес к защитнику «Баварии» Никласу Зюле, который следующим летом станет свободным агентом.

В нынешнем сезоне Коутиньо провел за «Барселону» четыре матча в ла лиге и не отметился результативными действиями. У Зюле семь встреч за «Баварию» в бундеслиге.

Напомним, что инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов фунтов. Ранее владельцем клуба был бизнесмен Майк Эшли.

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