«Ньюкасл» хочет приобрести Коутиньо и Зюле

Руководство «Ньюкасла» заинтересовано в приобретении полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, сообщает журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, английский клуб также проявляет интерес к защитнику «Баварии» , который следующим летом станет свободным агентом.

В нынешнем сезоне Коутиньо провел за «Барселону» четыре матча в ла лиге и не отметился результативными действиями. У Зюле семь встреч за «Баварию» в бундеслиге.

Напомним, что инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов фунтов. Ранее владельцем клуба был бизнесмен Майк Эшли.