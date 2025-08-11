«Ньюкасл» хочет подписать нападающего «Челси» Джексона

«Ньюкасл» заинтересован в подписании нападающего «Челси» Николаса Джексона, сообщает Football Insider.

По данным источника, ранее 24-летним сенегальцем интересовался «Манчестер Юнайтед». При этом «Челси» запросил за 24-летнего англичанина около 93 миллионов евро. В итоге «МЮ» отказался от сделки. Сам Джексон хотел бы покинуть лондонский клуб. Главный тренер «Челси» Энцо Мареска не возражает.

В сезоне-2024/25 Джексон в 37 матчах за «Челси» во всех турнирах забил 13 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2033 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 50 миллионов евро.