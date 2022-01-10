«Ньюкасл» хочет купить защитника «Монако» Бадиашиле
13:58
«Ньюкасл» вступил в переговоры с «Монако» о приобретении защитника Бенуа Бадиашиле, сообщает RMC Sport.
20-летний француз конголезского происхождения оценивается в 35 миллионов фунтов стерлингов. Также в числе претендентов на игрока называются «Вест Хэм», «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед».
В этом сезоне Бадиашиле сыграл 11 матчей за «Монако» в лиге 1, включая восемь в стартовом составе.
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