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«Ньюкасл» хочет купить защитника «Монако» Бадиашиле

13:58
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«Ньюкасл» вступил в переговоры с «Монако» о приобретении защитника Бенуа Бадиашиле, сообщает RMC Sport.

20-летний француз конголезского происхождения оценивается в 35 миллионов фунтов стерлингов. Также в числе претендентов на игрока называются «Вест Хэм», «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне Бадиашиле сыграл 11 матчей за «Монако» в лиге 1, включая восемь в стартовом составе.

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Иван Шитик все материалы автора

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