«Ньюкасл» хочет купить защитника «Монако» Бадиашиле

«Ньюкасл» вступил в переговоры с «Монако» о приобретении защитника Бенуа Бадиашиле, сообщает RMC Sport.

20-летний француз конголезского происхождения оценивается в 35 миллионов фунтов стерлингов. Также в числе претендентов на игрока называются «Вест Хэм», «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне Бадиашиле сыграл 11 матчей за «Монако» в лиге 1, включая восемь в стартовом составе.