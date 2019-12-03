«Ньюкасл» готов продать Гэйла за 15 миллионов фунтов. Он провел на поле 43 минуты в этом сезоне
13:11
«Ньюкасл» готов расстаться с нападающим Дуайтом Гэйлом в зимнее трансферное окно. «Сороки» оценивают стоимость 29-летнего англичанина в 15 миллионов фунтов стерлингов, сообщает The Telegraph.
Контракт воспитанника академии «Арсенала» с «Ньюкаслом» рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне он сыграл 4 матча в АПЛ, проведя на поле в общей сложности 43 минуты.
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