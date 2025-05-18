«Ньюкасл» готов потратить 180 миллионов евро в летнее трансферное окно

Руководство «Ньюкасла» готово выделить значительную сумму в летнее трансферное окно, сообщает Newcastle Chronicle.

По сведениям источника, «сороки» потратят на трансферы около 180 миллионов евро. Главные цели — правый вингер, нападающий и вратарь.

«Ньюкасл» после 36 туров занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 66 очков. Команда имеет шансы завоевать серебро.