«Ньюкасл» готов купить Лукаку у «Челси»

«Ньюкасл» претендует на нападающего «Челси» Ромелу Лукаку, сообщает Calciomercato.

29-летний бельгиец в этой сезоне на правах аренды выступает за «Интер». Миланский клуб уже начал переговоры с «Челси» по поводу продления аренды, однако лондонский клуб хочет заработать на аренде 8 миллионов евро, а также прописать еще бонусов на 3 миллиона. При этом «нерадзурри» должны взять на себя 8,5 из 12 миллионов евро годовой зарплаты игрока.

В «Ньюкасле» считают, что Лукаку является нападающим «правильного профиля» для их клуба, и готовы удовлетворить все финансовые запросы «Челси».

Бельгиец в нынешнем сезоне пропустил около двух месяцев из-за травмы. В серии А он провел только 4 матча и забил 1 гол.