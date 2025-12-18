«Ньюкасл» в добавленное время вырвал победу над «Фулхэмом»

«Ньюкасл» обыграл «Фулхэм» в матче 1/4 финала Кубка английской лиги — 2:1. Игра прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле.

На 10-й минуте нападающий «сорок» Йоан Висса открыл счет. Гости почти сразу отыгрались — забил Саша Лукич. Победный гол забил Льюис Майли в добавленное время.

Соперник «Ньюкасла» по полуфиналу определится по итогам жеребьевки. Ранее победый в четвертьфинале одержали «Челси» и «Манчестер Сити».

Последний полуфиналист определится в матче «Арсенал» — «Кристал Пэлас».