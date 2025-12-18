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«Ньюкасл» в добавленное время вырвал победу над «Фулхэмом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Льюис Майли забивает второй гол «Ньюкасла».
Фото Reuters

«Ньюкасл» обыграл «Фулхэм» в матче 1/4 финала Кубка английской лиги — 2:1. Игра прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле.

На 10-й минуте нападающий «сорок» Йоан Висса открыл счет. Гости почти сразу отыгрались — забил Саша Лукич. Победный гол забил Льюис Майли в добавленное время.

Соперник «Ньюкасла» по полуфиналу определится по итогам жеребьевки. Ранее победый в четвертьфинале одержали «Челси» и «Манчестер Сити».

Последний полуфиналист определится в матче «Арсенал» — «Кристал Пэлас».

Кубок английской лиги. 1/4 финала.
17 декабря 2025, 23:15. Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
2:1
Фулхэм
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Футбол
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Фулхэм
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«Манчестер Сити» обыграл «Брентфорд» и вышел в полуфинал Кубка английской лиги

«Челси» сыграет с «Арсеналом» или «Кристал Пэлас» в полуфинале Кубка лиги, «Манчестер Сити» — с «Ньюкаслом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 5 5 0 0 13-5 15
2
 Арсенал 5 4 0 1 8-4 12
3
 Брайтон 5 3 1 1 16-5 10
4
 Брентфорд 5 2 3 0 10-4 9
5
 Лидс 5 2 3 0 7-3 9
6
 Ливерпуль 5 2 3 0 7-4 9
7
 Эвертон 5 2 3 0 6-3 9
8
 Ньюкасл 5 2 2 1 9-9 8
9
 Халл Сити 5 2 2 1 6-4 8
10
 Челси 5 2 1 2 10-12 7
11
 Ипсвич 5 2 0 3 7-11 6
12
 МЮ 5 1 2 2 8-8 5
13
 Нот. Форест 5 1 2 2 4-5 5
14
 Кристал Пэлас 5 1 1 3 6-11 4
15
 Сандерленд 5 1 1 3 6-10 4
16
 Астон Вилла 5 1 1 3 4-9 4
17
 Ковентри 5 1 0 4 1-10 3
18
 Борнмут 5 0 3 2 6-8 3
19
 Тоттенхэм 5 0 2 3 2-8 2
20
 Фулхэм 5 0 2 3 5-8 2
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.10 14:30 Арсенал – Лидс - : -
10.10 17:00 Астон Вилла – Брентфорд - : -
10.10 17:00 Челси – Борнмут - : -
10.10 17:00 Ипсвич – Фулхэм - : -
10.10 17:00 Сандерленд – Брайтон - : -
10.10 19:30 МЮ – Тоттенхэм - : -
11.10 16:00 Кристал Пэлас – Нот. Форест - : -
11.10 16:00 Халл Сити – Эвертон - : -
11.10 18:30 Ливерпуль – Ман. Сити - : -
12.10 22:00 Ковентри – Ньюкасл - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 5
Александер Исак
Александер Исак

Ливерпуль

 4
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 3
П
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 3
Коди Гакпо
Коди Гакпо

Ливерпуль

 3
Паскаль Грос
Паскаль Грос

Брайтон

 3
И К Ж
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 2 1 1
Фил Фоден
Фил Фоден

Манчестер Сити

 4 1 1
Аксель Дисаси
Аксель Дисаси

Кристал Пэлас

 3 1 0
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