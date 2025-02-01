«Ньюкасл» проиграл «Фулхэму» в АПЛ
«Ньюкасл» на своем поле уступил «Фулхэму» в матче 24-го тура АПЛ — 1:2.
Победу лондонцам принесли голы Рауля Хименеса (61-я минута) и Родригу Муниса (83-я). Единственный мяч «сорок» на 37 й минуте забил Джейкоб Мерфи.
«Ньюкасл» (41 очко) занимает пятое место в АПЛ. «Фулхэм» (36) поднялся на девятую позицию в турнирной таблице.
В параллельном матче «Эвертон» разгромил «Лестер» — 4:0.
Источник: Таблица АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|23
|17
|5
|1
|56-21
|56
|
2
|Арсенал
|23
|13
|8
|2
|44-21
|47
|
3
|Нот. Форест
|24
|14
|5
|5
|40-27
|47
|
4
|Ман. Сити
|23
|12
|5
|6
|47-30
|41
|
5
|Ньюкасл
|24
|12
|5
|7
|42-29
|41
|
6
|Челси
|23
|11
|7
|5
|45-30
|40
|
7
|Борнмут
|24
|11
|7
|6
|41-28
|40
|
8
|Астон Вилла
|23
|10
|7
|6
|34-35
|37
|
9
|Фулхэм
|24
|9
|9
|6
|36-32
|36
|
10
|Брайтон
|24
|8
|10
|6
|35-38
|34
|
11
|Брентфорд
|23
|9
|4
|10
|42-40
|31
|
12
|МЮ
|23
|8
|5
|10
|28-32
|29
|
13
|Кр. Пэлас
|23
|6
|9
|8
|26-30
|27
|
14
|Вест Хэм
|23
|7
|6
|10
|28-44
|27
|
15
|Эвертон
|23
|6
|8
|9
|23-28
|26
|
16
|Тоттенхэм
|23
|7
|3
|13
|46-37
|24
|
17
|Лестер
|24
|4
|5
|15
|25-53
|17
|
18
|Вулверхэмптон
|23
|4
|4
|15
|32-52
|16
|
19
|Ипсвич
|24
|3
|7
|14
|22-49
|16
|
20
|Саутгемптон
|24
|2
|3
|19
|18-54
|9
Результаты / календарь
1 тур
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31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|1.02
|15:30
|
Нот. Форест – Брайтон
|7 : 0
|1.02
|18:00
|
Борнмут – Ливерпуль
|0 : 2
|1.02
|18:00
|
Эвертон – Лестер
|4 : 0
|1.02
|18:00
|
Ипсвич – Саутгемптон
|1 : 2
|1.02
|18:00
|
Ньюкасл – Фулхэм
|1 : 2
|1.02
|20:30
|
Вулверхэмптон – Астон Вилла
|- : -
|2.02
|17:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|2.02
|17:00
|
МЮ – Кр. Пэлас
|- : -
|2.02
|19:30
|
Арсенал – Ман. Сити
|- : -
|3.02
|23:00
|
Челси – Вест Хэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|21
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|18
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|17
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Энтони Робинсон
Фулхэм
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|11
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|22
|1
|1
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|20
|1
|5
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