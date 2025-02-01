«Ньюкасл» проиграл «Фулхэму» в АПЛ

Читать «СЭ» в

«Ньюкасл» на своем поле уступил «Фулхэму» в матче 24-го тура АПЛ — 1:2.

Победу лондонцам принесли голы Рауля Хименеса (61-я минута) и Родригу Муниса (83-я). Единственный мяч «сорок» на 37 й минуте забил Джейкоб Мерфи.

«Ньюкасл» (41 очко) занимает пятое место в АПЛ. «Фулхэм» (36) поднялся на девятую позицию в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 24-й тур.

01 февр, 18:00. St James' Park (Ньюкасл)

В параллельном матче «Эвертон» разгромил «Лестер» — 4:0.