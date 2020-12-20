«Ньюкасл» сыграл вничью с «Фулхэмом»

«Ньюкасл» в матче 14-го тура чемпионата Англии дома сыграл вничью с «Фулхэмом» со счетом 1:1.

Отличились Каллум Уилсон и Мэтт Ритчи, который забил в собственные ворота. Лондонцы с 62-й минуты играли вдесятером после удаления Йоакима Андерсена.

После этого матча «Ньюкасл» с 18 очками расположился на 12-м месте в АПЛ, «Фулхэм» с 10 очками — на 17-й строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

14-й тур

«Ньюкасл Юнайтед» — «Фулхэм» — 1:1 (0:1)

Голы: Ритчи, 42 — в свои ворота (0:1). Уилсон, 64 — с пенальти (1:1).

«Ньюкасл Юнайтед»: Дарлоу, Кларк, Фернандес (Хэйден, 46), Ритчи, Дамметт (Фрэйзер, 79), Йедлин, Шелви, Альмирон, Лонгстафф, Уилсон, Жоэлинтон (Гэйл, 75).

«Фулхэм»: Ареола, Аннерсен, Эйна, Адарабиойо, Робинсон, Кэрни (Хектор, 65), Лемина, Замбо Ангисса, Митрович (Лофтус-Чик, 77), Б.Рид, Лукман (Брайан, 90+4).

Предупреждения: Аннерсен, 46. Кларк, 72. Робинсон, 81. Хектор, 90+6.

Удаление: Аннерсен, 62.

Судья: Скотт (Англия).

19 декабря. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».