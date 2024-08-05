«Ньюкасл» достиг договоренности о переходе Гехи из «Кристал Пэлас»

Защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи может продолжить карьеру в «Ньюкасле», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, стороны достигли договоренности о переходе 24-летнего англичанина. Контракт будет рассчитан до лета 2029 года.

В минувшем сезоне Гехи провел 29 матчей, в которых отметился результативной передачей. На Евро-2024 защитник вместе со сборной Англии дошел до финала, где уступил Испании (1:2).