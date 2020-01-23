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«Ньюкасл» договорился с «Интером» об аренде Лазаро

19:30
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«Интер» согласился отдать полузащитника Валентино Лазаро в «Ньюкасл» на правах аренды до конца сезона-2019/20, сообщает Sky Sports. По информации издания, 23-летний австриец прибудет на медосмотр в английский клуб уже завтра.

Ранее появлялась информация о том, что переговорам «Ньюкасла» с «Интером» может помешать «Лейпциг».

В сезоне-2019/20 Лазаро провел за «Интер» 11 матчей, на его счету 2 результативных передачи.

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