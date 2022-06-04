«Ньюкасл» договорился о покупке Экитике с «Реймсом» и вступил в переговоры с агентом форварда

«Ньюкасл» достиг договоренности с «Реймсом» по поводу трансфера форварда Уго Экитике, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, английский клуб заплатит за 19-летнего француза 30 миллионов евро, дополнительные выплаты в размере 5 миллионов евро прописаны в сделке как бонусы, связанные с выступлениями футболиста.

В данный момент «Ньюкасл» ведет переговоры с агентом форварда по поводу условий личного контракта игрока.

В сезоне-2021/22 Экитике забил 11 голов и отдал 5 результативных передач в 27 матчах за «Реймс». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 28 миллионов евро.