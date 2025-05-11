«Ньюкасл» сыграет с «Челси» в рамках 36-го тура чемпионата Англии в воскресенье, 11 мая. Игра состоится на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл (Англия) и начнется в 14.00 по московскому времени.

«Ньюкасл» — «Челси»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события противостояния «Ньюкасл» — «Челси» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 36-й тур.

11 мая, 14:00. St James' Park (Ньюкасл)

По итогам 35-ти туров премьер-лиги соперники набрали одинаковое количество очков — по 63. Команда из Ньюкасла опережает синих по дополнительным показателям и занимает четвертое место. Лондонский клуб располагается на пятой строчке чемпионата.

