«Челси» на выезде обыграл «Ньюкасл» и вышел в лидеры АПЛ
«Челси» победил «Ньюкасл» (2:0) в матче девятого тура чемпионата Англии.
В составе гостей отличился Тэмми Абрахам. Еще один мяч в свои ворота забил Федерико Фернандес.
«Челси» набрал 18 очков и на данный момент занимает первое место. У «Ньюкасла» 11 очков и 13-е место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
9-й тур
«Ньюкасл» — «Челси» — 0:2 (0:1)
Голы: Фернандес, 10 — в свои ворота (0:1). Абрахам, 65 (0:2).
«Ньюкасл»: Дарлоу, Кларк, Фернандес, Манкильо (Альмирон, 65), Ласкеллес (Шер, 46), Льюис, Хэйден, Лонгстафф, Сен-Максимен (Кэрролл, 74), Мерфи, Жоэлинтон.
«Челси»: Менди, Зума, Рюдигер, Чилвелл (Эмерсон, 82), Джеймс, Ковачич, Канте, Маунт, Вернер (Хадсон-Одои, 76), Зиех (Жиру, 87), Абрахам.
Предупреждения: Хэйден, 39. Мерфи, 45.
Судья: Поусон.
21 ноября. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».
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