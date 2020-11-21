Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Челси» на выезде обыграл «Ньюкасл» и вышел в лидеры АПЛ

17:21
Тэмми Абрахам. Фото ФК «Челси».
Тэмми Абрахам. Фото ФК «Челси».
Теги:

«Челси» победил «Ньюкасл» (2:0) в матче девятого тура чемпионата Англии.

В составе гостей отличился Тэмми Абрахам. Еще один мяч в свои ворота забил Федерико Фернандес.

«Челси» набрал 18 очков и на данный момент занимает первое место. У «Ньюкасла» 11 очков и 13-е место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

9-й тур

«Ньюкасл» — «Челси» — 0:2 (0:1)

Голы: Фернандес, 10 — в свои ворота (0:1). Абрахам, 65 (0:2).

«Ньюкасл»: Дарлоу, Кларк, Фернандес, Манкильо (Альмирон, 65), Ласкеллес (Шер, 46), Льюис, Хэйден, Лонгстафф, Сен-Максимен (Кэрролл, 74), Мерфи, Жоэлинтон.

«Челси»: Менди, Зума, Рюдигер, Чилвелл (Эмерсон, 82), Джеймс, Ковачич, Канте, Маунт, Вернер (Хадсон-Одои, 76), Зиех (Жиру, 87), Абрахам.

Предупреждения: Хэйден, 39. Мерфи, 45.

Судья: Поусон.

21 ноября. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».

Ньюкасл Юнайтед — Челси

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир