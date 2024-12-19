«Ньюкасл» вышел в полуфинал Кубка английской лиги

«Ньюкасл» выиграл у «Брентфорда» в матче 1/4 финала Кубка английской лиги — 3:1. Игра прошла на «Сент-Джеймс Парк».

В первом тайме полузащитник «сорок» Сандро Тонали оформил дубль. В начале второй половины Фабиан Шер довел счет до крупного. «Брентфорду» удалось уйти от рназгрома благодаря голу Йоана Висса в концовке встречи.

Соперник «Ньюкасла» по полуфиналу опеределится по итогам жеребьевки.