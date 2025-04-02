«Ньюкасл» выиграл у «Брентфорда» и поднялся на пятое место в таблице АПЛ
«Ньюкасл» дома обыграл «Брентфорд» в матче 30-го тура АПЛ — 2:1.
У хозяев голы забили Александер Исак и Сандро Тонали. У гостей пенальти реализовал Брайан Мбемо.
«Сороки» набрали 50 очков и обошли «Челси» (49), заняв пятое место в таблице АПЛ. «Брентфорд» с 41 очком — на 11-й строчке.
В параллельном матче «Саутгемптон» дома сыграл вничью с «Кристал Пэлас» — 1:1.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|33
|24
|7
|2
|75-31
|79
|
2
|Арсенал
|34
|18
|13
|3
|63-29
|67
|
3
|Ньюкасл
|34
|19
|5
|10
|65-44
|62
|
4
|Ман. Сити
|34
|18
|7
|9
|66-43
|61
|
5
|Челси
|34
|17
|9
|8
|59-40
|60
|
6
|Нот. Форест
|33
|18
|6
|9
|53-39
|60
|
7
|Астон Вилла
|34
|16
|9
|9
|54-49
|57
|
8
|Фулхэм
|34
|14
|9
|11
|50-46
|51
|
9
|Брайтон
|34
|13
|12
|9
|56-55
|51
|
10
|Борнмут
|33
|13
|10
|10
|52-40
|49
|
11
|Брентфорд
|33
|13
|7
|13
|56-50
|46
|
12
|Кр. Пэлас
|34
|11
|12
|11
|43-47
|45
|
13
|Вулверхэмптон
|34
|12
|5
|17
|51-61
|41
|
14
|Эвертон
|34
|8
|14
|12
|34-41
|38
|
15
|МЮ
|33
|10
|8
|15
|38-46
|38
|
16
|Тоттенхэм
|33
|11
|4
|18
|61-51
|37
|
17
|Вест Хэм
|34
|9
|9
|16
|39-58
|36
|
18
|Ипсвич
|34
|4
|9
|21
|33-74
|21
|
19
|Лестер
|34
|4
|6
|24
|27-76
|18
|
20
|Саутгемптон
|34
|2
|5
|27
|25-80
|11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.04
|22:00
|
Ман. Сити – Астон Вилла
|2 : 1
|23.04
|22:00
|
Арсенал – Кр. Пэлас
|2 : 2
|26.04
|14:30
|
Челси – Эвертон
|1 : 0
|26.04
|17:00
|
Брайтон – Вест Хэм
|3 : 2
|26.04
|17:00
|
Ньюкасл – Ипсвич
|3 : 0
|26.04
|17:00
|
Саутгемптон – Фулхэм
|1 : 2
|26.04
|17:00
|
Вулверхэмптон – Лестер
|3 : 0
|27.04
|16:00
|
Борнмут – МЮ
|- : -
|27.04
|18:30
|
Ливерпуль – Тоттенхэм
|- : -
|1.05
|21:30
|
Нот. Форест – Брентфорд
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|27
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|22
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|18
|
|
Джейкоб Мерфи
Ньюкасл Юнайтед
|11
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|16
|2
|2
|
|
Майлс Льюис-Скелли
Арсенал
|19
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|32
|1
|2
Новости