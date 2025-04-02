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2 апреля, 23:43

«Ньюкасл» выиграл у «Брентфорда» и поднялся на пятое место в таблице АПЛ

Руслан Минаев
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«Ньюкасл» дома обыграл «Брентфорд» в матче 30-го тура АПЛ — 2:1.

У хозяев голы забили Александер Исак и Сандро Тонали. У гостей пенальти реализовал Брайан Мбемо.

«Сороки» набрали 50 очков и обошли «Челси» (49), заняв пятое место в таблице АПЛ. «Брентфорд» с 41 очком — на 11-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 30-й тур.
02 апреля, 21:45. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
2:1
Брентфорд

В параллельном матче «Саутгемптон» дома сыграл вничью с «Кристал Пэлас» — 1:1.

Англия. Премьер-лига. 30-й тур.
02 апреля, 21:45. St Mary's Stadium (Саутгемптон)
Саутгемптон
1:1
Кристал Пэлас
ФК Брентфорд
ФК Кристал Пэлас
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Саутгемптон
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 33 24 7 2 75-31 79
2
 Арсенал 34 18 13 3 63-29 67
3
 Ньюкасл 34 19 5 10 65-44 62
4
 Ман. Сити 34 18 7 9 66-43 61
5
 Челси 34 17 9 8 59-40 60
6
 Нот. Форест 33 18 6 9 53-39 60
7
 Астон Вилла 34 16 9 9 54-49 57
8
 Фулхэм 34 14 9 11 50-46 51
9
 Брайтон 34 13 12 9 56-55 51
10
 Борнмут 33 13 10 10 52-40 49
11
 Брентфорд 33 13 7 13 56-50 46
12
 Кр. Пэлас 34 11 12 11 43-47 45
13
 Вулверхэмптон 34 12 5 17 51-61 41
14
 Эвертон 34 8 14 12 34-41 38
15
 МЮ 33 10 8 15 38-46 38
16
 Тоттенхэм 33 11 4 18 61-51 37
17
 Вест Хэм 34 9 9 16 39-58 36
18
 Ипсвич 34 4 9 21 33-74 21
19
 Лестер 34 4 6 24 27-76 18
20
 Саутгемптон 34 2 5 27 25-80 11
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38 тур
22.04 22:00
Ман. Сити – Астон Вилла
 2 : 1
23.04 22:00
Арсенал – Кр. Пэлас
 2 : 2
26.04 14:30
Челси – Эвертон
 1 : 0
26.04 17:00
Брайтон – Вест Хэм
 3 : 2
26.04 17:00
Ньюкасл – Ипсвич
 3 : 0
26.04 17:00
Саутгемптон – Фулхэм
 1 : 2
26.04 17:00
Вулверхэмптон – Лестер
 3 : 0
27.04 16:00
Борнмут – МЮ
 - : -
27.04 18:30
Ливерпуль – Тоттенхэм
 - : -
1.05 21:30
Нот. Форест – Брентфорд
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 27
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 22
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Джейкоб Мерфи

Джейкоб Мерфи

Ньюкасл Юнайтед

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 16 2 2
Майлс Льюис-Скелли

Майлс Льюис-Скелли

Арсенал

 19 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 32 1 2
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