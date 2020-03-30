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«Ньюкасл» близок к смене владельца

15:55

Суверенный фонд Саудовской Аравии продвинулся в переговорах о покупке «Ньюкасла», сообщает Telegraph.

По информации источника, клуб может быть продан за 340 миллионов фунтов. Суверенный фонд Саудовской Аравии уже обратился к руководству английской премьер-лиги, уведомив о намерении приобрести 80 процентов акций «Ньюкасла». Сообщается, что еще по 10 процентов акций получат фонд PCP Capital и инвестиционная компания Reuben Brothers.

Издание сообщает, что утверждение сделки может растянуться на срок до месяца в связи с пандемией коронавируса, проблема с которой является наиболее приоритетной.

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