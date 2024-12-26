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Сегодня, 20:40

«Ньюкасл» переиграл «Астон Виллу» и одержал четвертую победу подряд

Даниил Аршавский
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«Ньюкасл» обыграл «Астон Виллу» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Англии — 3:0.

В составе хозяев голами отметились нападающий Энтони Гордон, форвард Александер Исак и полузащитник Жоэлинтон.

«Ньюкасл» набрал 29 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, «Астон Вилла» идет 9-м с 28 баллами.

Англия. Премьер-лига. 18-й тур
26 дек, 18:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
3:0
Астон Вилла

Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Ньюкасл Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 16 12 3 1 37-16 39
2
 Челси 18 10 5 3 38-21 35
3
 Нот. Форест 18 10 4 4 24-19 34
4
 Арсенал 17 9 6 2 34-16 33
5
 Ньюкасл 18 8 5 5 30-21 29
6
 Борнмут 18 8 5 5 27-21 29
7
 Ман. Сити 18 8 4 6 30-26 28
8
 Фулхэм 18 7 7 4 26-23 28
9
 Астон Вилла 18 8 4 6 26-29 28
10
 Брайтон 17 6 7 4 27-26 25
11
 Тоттенхэм 18 7 2 9 39-26 23
12
 Брентфорд 17 7 2 8 32-32 23
13
 Вест Хэм 18 6 5 7 23-30 23
14
 МЮ 17 6 4 7 21-22 22
15
 Эвертон 17 3 8 6 15-22 17
16
 Кр. Пэлас 18 3 8 7 18-26 17
17
 Лестер 17 3 5 9 21-37 14
18
 Вулверхэмптон 17 3 3 11 27-40 12
19
 Ипсвич 17 2 6 9 16-32 12
20
 Саутгемптон 18 1 3 14 11-37 6
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26.12 15:30
Ман. Сити – Эвертон
 1 : 1
26.12 18:00
Борнмут – Кр. Пэлас
 0 : 0
26.12 18:00
Челси – Фулхэм
 1 : 2
26.12 18:00
Ньюкасл – Астон Вилла
 3 : 0
26.12 18:00
Нот. Форест – Тоттенхэм
 1 : 0
26.12 18:00
Саутгемптон – Вест Хэм
 0 : 1
26.12 20:30
Вулверхэмптон – МЮ
 - : -
26.12 23:00
Ливерпуль – Лестер
 - : -
27.12 22:30
Брайтон – Брентфорд
 - : -
27.12 23:15
Арсенал – Ипсвич
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 15
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 12
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Амад Диалло

Амад Диалло

Манчестер Юнайтед

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 14 1 5
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 16 1 4
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