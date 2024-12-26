«Ньюкасл» переиграл «Астон Виллу» и одержал четвертую победу подряд

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«Ньюкасл» обыграл «Астон Виллу» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Англии — 3:0.

В составе хозяев голами отметились нападающий Энтони Гордон, форвард Александер Исак и полузащитник Жоэлинтон.

«Ньюкасл» набрал 29 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, «Астон Вилла» идет 9-м с 28 баллами.