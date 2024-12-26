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Сегодня, 16:30

«Ньюкасл» — «Астон Вилла»: онлайн-трансляция матча АПЛ

«Ньюкасл» и «Астон Вилла» проведут матч в чемпионате Англии 26 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

Матч «Ньюкасл» — «Астон Вилла» состоится в 18-м туре чемпионата Англии в четверг, 26 декабря. Начало матча на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле (Англия) — в 18.00 по московскому времени.

Официальных трансляций АПЛ в России нет. Игры чемпионата Англии в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и на платформе VK Видео (например, в этой группе).

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Ньюкасл» — «Астон Вилла» можно в нашем матч-центре.

Англия. Премьер-лига. 18-й тур
26 дек, 18:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
Астон Вилла

«Ньюкасл» после 17 туров АПЛ набрал 28 очков и занимал девятое место в турнирной таблице, команда Энди Хау в предыдущем туре обыграла «Ипсвич» (4:0). У «Астон Виллы» — 28 очков и шестая строчка, в предыдущем туре «львы» выиграли у «Манчестер Сити» (2:1).

ФК Астон Вилла
ФК Ньюкасл Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 16 12 3 1 37-16 39
2
 Челси 17 10 5 2 37-19 35
3
 Арсенал 17 9 6 2 34-16 33
4
 Нот. Форест 17 9 4 4 23-19 31
5
 Борнмут 17 8 4 5 27-21 28
6
 Астон Вилла 17 8 4 5 26-26 28
7
 Ман. Сити 17 8 3 6 29-25 27
8
 Ньюкасл 17 7 5 5 27-21 26
9
 Фулхэм 17 6 7 4 24-22 25
10
 Брайтон 17 6 7 4 27-26 25
11
 Тоттенхэм 17 7 2 8 39-25 23
12
 Брентфорд 17 7 2 8 32-32 23
13
 МЮ 17 6 4 7 21-22 22
14
 Вест Хэм 17 5 5 7 22-30 20
15
 Эвертон 16 3 7 6 14-21 16
16
 Кр. Пэлас 17 3 7 7 18-26 16
17
 Лестер 17 3 5 9 21-37 14
18
 Вулверхэмптон 17 3 3 11 27-40 12
19
 Ипсвич 17 2 6 9 16-32 12
20
 Саутгемптон 17 1 3 13 11-36 6
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.12 15:30
Ман. Сити – Эвертон
 - : -
26.12 18:00
Борнмут – Кр. Пэлас
 - : -
26.12 18:00
Челси – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Ньюкасл – Астон Вилла
 - : -
26.12 18:00
Нот. Форест – Тоттенхэм
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Вест Хэм
 - : -
26.12 20:30
Вулверхэмптон – МЮ
 - : -
26.12 23:00
Ливерпуль – Лестер
 - : -
27.12 22:30
Брайтон – Брентфорд
 - : -
27.12 23:15
Арсенал – Ипсвич
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 15
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 11
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 14 1 5
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 15 1 4
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