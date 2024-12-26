Матч «Ньюкасл» — «Астон Вилла» состоится в 18-м туре чемпионата Англии в четверг, 26 декабря. Начало матча на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле (Англия) — в 18.00 по московскому времени.

Официальных трансляций АПЛ в России нет. Игры чемпионата Англии в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и на платформе VK Видео (например, в этой группе).

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Ньюкасл» — «Астон Вилла» можно в нашем матч-центре.

«Ньюкасл» после 17 туров АПЛ набрал 28 очков и занимал девятое место в турнирной таблице, команда Энди Хау в предыдущем туре обыграла «Ипсвич» (4:0). У «Астон Виллы» — 28 очков и шестая строчка, в предыдущем туре «львы» выиграли у «Манчестер Сити» (2:1).