«Ньюкасл» и «Арсенал» сыграют в чемпионате Англии 28 сентября

«Ньюкасл» примет «Арсенал» в матче 6-го тура чемпионата Англии в воскресенье, 28 сентября. Игра на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле (Англия) начинается в 18.30 по московскому времени.

«Ньюкасл» — «Арсенал»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Следить за ключевыми событиями встречи «Ньюкасл» — «Арсенал» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 6-й тур.

28 сентября, 18:30. St James' Park (Ньюкасл)

В пяти турах премьер-лиги «Ньюкасл» набрал 6 очков и занимал 15-е место в турнирной таблице, а «канониры» с 10 очками шли на седьмой строчке чемпионата.

