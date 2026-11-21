«Арсенал» сыграл вничью с «Ньюкаслом», у лондонцев прервалась серия из пяти побед в АПЛ
«Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Ньюкаслом» в матче 11-го тура АПЛ — 2:2.
Счет на 33-й минуте открыл полузащитник гостей Эберечи Эзе. На 49-й минуте «Ньюкасл» отыгрался благодаря голу Харви Барнса, а Малик Тшау на 62-й минуте вывел хозяев вперед. Ничью «Арсеналу» принес Нони Мадуэке, который отличился на 78-й минуте.
У «Арсенала» прервалась серия из пяти побед подряд в АПЛ. С 28 очками команда Микеля Артеты продолжает лидировать в турнирной таблице. «Ньюкасл» (13 очков) остается 12-м.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|11
|9
|1
|1
|17-7
|28
|
2
|Брайтон
|11
|7
|1
|3
|26-9
|22
|
3
|Ман. Сити
|11
|7
|1
|3
|22-14
|22
|
4
|Ливерпуль
|11
|6
|3
|2
|18-10
|21
|
5
|Борнмут
|11
|5
|3
|3
|18-14
|18
|
6
|Брентфорд
|11
|4
|5
|2
|20-11
|17
|
7
|Лидс
|11
|4
|5
|2
|14-9
|17
|
8
|Челси
|11
|5
|1
|5
|20-20
|16
|
9
|Эвертон
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
10
|Тоттенхэм
|11
|4
|3
|4
|12-11
|15
|
11
|Астон Вилла
|11
|3
|5
|3
|14-17
|14
|
12
|Халл Сити
|11
|3
|5
|3
|13-11
|14
|
13
|Ньюкасл
|11
|3
|4
|4
|15-18
|13
|
14
|Ковентри
|11
|4
|0
|7
|13-21
|12
|
15
|Ипсвич
|11
|3
|2
|6
|15-22
|11
|
16
|Фулхэм
|11
|2
|5
|4
|11-13
|11
|
17
|Сандерленд
|11
|2
|3
|6
|8-17
|9
|
18
|Нот. Форест
|11
|2
|3
|6
|9-15
|9
|
19
|МЮ
|11
|1
|5
|5
|14-23
|8
|
20
|Кристал Пэлас
|11
|2
|1
|8
|12-27
|7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.11
|23:00
|Нот. Форест – Челси
|- : -
|28.11
|18:00
|Лидс – Ковентри
|- : -
|28.11
|18:00
|МЮ – Брентфорд
|- : -
|28.11
|20:30
|Ипсвич – Астон Вилла
|- : -
|29.11
|15:00
|Эвертон – Ливерпуль
|- : -
|29.11
|17:05
|Брайтон – Ньюкасл
|- : -
|29.11
|17:05
|Кристал Пэлас – Халл Сити
|- : -
|29.11
|17:05
|Фулхэм – Борнмут
|- : -
|29.11
|17:05
|Сандерленд – Тоттенхэм
|- : -
|29.11
|19:30
|Арсенал – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Александер Исак
Ливерпуль
|7
|
|
Николас Джексон
Астон Вилла
|6
|П
|
|
Деклан Райс
Арсенал
|5
|
|
Брэдли Барколя
Ливерпуль
|4
|
|
Джон Макгинн
Астон Вилла
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|10
|1
|4
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|7
|1
|2
|
|
Джеймс Тарковски
Эвертон
|11
|1
|2
Новости