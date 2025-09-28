Гол Габриэля на 90+6-й минуте принес «Арсеналу» победу над «Ньюкаслом»

«Арсенал» на выезде обыграл «Ньюкасл» в матче 6-го тура АПЛ — 2:1.

Счет на 34-й минуте встречи открыл нападающий хозяев Ник Вольтмейд. На 84-й минуте счет сравнял полузащитник лондонцев Микель Мерино. Победный гол на 90+6-й минуте забил защитник «Арсенала» Габриэль.

«Арсенал» набрал 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Ньюкасл» с 6 очками — на 15-й строчке.